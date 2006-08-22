Защитник «Челси» не договорился с Абрамовичем

Французский защитник "Челси" Уильям Галлас проведет нынешний сезон в запасе лондонского клуба. Чемпион мира 1998 года, вице-чемпион 2006 года Галлас перед началом сезона потребовал от руководства клуба трехкратного увеличения заработной платы (с 67 до 170 тысяч долларов в неделю) и отказался ехать вместе с командой на предсезонный турнир в США.



Главный тренер "Челси" португалец Жозе Моуринью потребовал от француза извиниться перед командой за свое поведение, но Галлас отказался сделать это. В итоге Моуринью объявил, что нынешний сезон один из лучших защитников мира проведет в глубоком запасе, передает «Лента.ru».



Владелец "Челси" Роман Абрамович готов был поднять Галласу заработную плату до 143 тысяч долларов, однако француз отказался. Защитник потребовал продать его в другой клуб, но руководство "аристократов" отказалось это сделать.