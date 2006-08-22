Луценко не очень боится английских болельщиков

Как уже сообщалось, в Киеве правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы в связи с сегодняшним футбольным матчем между командами "Ливерпуль" (Великобритания) – "Маккаби" (Израиль), который состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.



Как сообщил министр внутренних дел Юрий Луценко после возложения цветов к Мемориалу работникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей: "Я не очень боюсь английских болельщиков. Поскольку то, что болельщики натолкут друг другу по разным местам, меня не столько тревожит, как возможные расистские или террористические проявления во время этого матча. Так что милиция приведена в специфический режим работы, и в этот раз наше присутствие будет гораздо большим, чем во время обычных футбольных матчей", передает MIGnews.com.ua.

Такие меры министр объяснил тем, что "этот матч очень непростой, потому что и Великобритания и Израиль являются странами, в которых в последнее время происходили серии или попытки осуществления террористических актов". Потому, еще раз отметил Юрий Луценко, МВД сделает все от него зависящее для обеспечения порядка во время и после проведения матча.