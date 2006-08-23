«Маккаби» с «Ливерпулем» сыграли в Киеве вничью

В Киеве прошел матч третьего квалифайн-раунда Лиги чемпионов между израильским «Маккаби» и английским «Ливерпулем».



Поединок прошел, в принципе, в равной борьбе и результат был закономерен – ничья 1:1, передает корреспондент «Главреда». Напомним, что проводить международные игры в Израиле УЕФА запретила в связи с военными действиями в том регионе. Поэтому руководство клуба обратилось к коллегам из ФК «Динамо» (Киев) и ФФУ с просьбой предоставить им поле для игры. На просьбу на эту просьбу президент «Динамо» Игорь Суркис и глава ФФУ Григорий Суркис ответили согласием.



«Маккаби» (Хайфа) - «Ливерпуль» - 1:1



Голы: Питер Крауч (54 мин.), Роберто Колаутти (64)



В следующий раунд Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль», поскольку у себя дома он одержал победу со счетом 2:1.