Калиниченко: Шансы «Спартака» и «Слована» равны

Полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко сказал, что шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов у "Спартака" и "Слована" равны.



"Шансы те же, что и до первой игры, - сказал Калиниченко. - "Слован" - крепкий соперник, с которым нужно считаться, и первый матч это подтвердил. 0:0 - счет нейтральный. Он и для нас неплох, и для чехов, поскольку они на своем поле не пропустили. В Либереце нам надо было забивать - вот тогда бы счет был действительно хороший. А так шансы остаются абсолютно равными. "Слован" мне напоминает "Сатурн". Манерой игры, подбором исполнителей. Добротная команда, способная кому угодно испортить нервы, но без ярких личностей", передает «Спорт Экспресс».