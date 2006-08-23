Лига чемпионов. 3-й квалифайн-раунд. Результаты матчей

Состоялся ряд ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Их результаты:



"Осасуна" (Испания) - "Гамбург" (Германия) - 1:1 (1:0)

Голы: Куеллар, 6 (1:0). Де Йонг, 74 (1:1).

Первый матч - 0:0. В следующий тур выходит «Гамбург»



"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) - 1:2 (0:1)

Голы: Индзаги, 29 (0:1). Зеедорф, 79 (0:2). Джокич (1:2).

Первый матч - 0:1.В следующий тур выходит «Милан»



"Бенфика" (Португалия) - "Аустрия" (Австрия) - 3:0 (2:0)

Голы: Кошта, 21 (1:0). Гомеш, 45 (2:0). Петит, 57 (3:0).

Первый матч - 1:1. В следующий тур выходит «Бенфика»



Валенсия" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:0 (2:0)

Голы: Морьентес, 13 (1:0). Вилья, 32 (2:0). Да Сильва, 90 (3:0).

Первый матч - 0:1. В следующий тур выходит «Валенсия»



"Маккаби"(Израиль) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:1 (0:0)

Голы: Крауч, 54. Колаутти, 64.

Первый матч 1:2. В следующий тур выходит "Ливерпуль"