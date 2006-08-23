Бокс. Украинец стал международным чемпионом Германии

В немецком Гамбурге состоялась встреча двух украинских тяжеловесов Тараса Биденко и Алексея Мазыкина, которые бились за звание международного чемпиона Германии. Более массивный Мазыкин дал бой Биденко в первых четырех раундах, но затем опыт Тараса дал о себе знать. Заметно подуставшие к концу встречи бойцы сбавили темп, и дело дошло до судейского решения. Победа Биденко - 96:94, 97:93, 95:95.



Российский тяжеловес Александр Алексеев записал на свой счет очередную досрочную победу - в третьем раунде над венгром Адрианом Райкаем. У Алексеева теперь - шесть побед в шести боях, все из которых – досрочные, передает «Спорт Экспресс».



В главном же бою вечера французский боксер Вилли Блен по очкам одолел Хуана Москеру. Блен побывал в тяжелом нокдауне в десятом раунде, но его соперник не сумел развить ситуацию, а способность француза неплохо контратаковать по ходу встречи и то, что он заметно лучше выглядел в концовке встречи, позволило судьям отдать ему победу единогласным решением.