Киевское «Динамо» оштрафовали за антисемитизм

За несколько часов до начала матча «Маккаби»-«Ливерпуль» на заседании Бюро Профессиональной футбольной лиги Украины киевское «Динамо» было оштрафовано на сумму, эквивалентную пяти тысячам долларов США, сообщает «Главред».



Именно таким образом ПФЛ наказала киевлян за поведение их болельщиков во время домашнего матча против одесского «Черноморца». В течение игры фанаты «Динамо» выкрикивали антисемитские «кричалки» в адрес болельщиков и игроков команды гостей. В решении Бюро ПФЛ, в случае, если киевские болельщики еще раз будут пойманы на подобном, «Динамо» может быть оштрафовано уже на 25 тысяч условных единиц, а клубный стадион имени Лобановского может быть дисквалифицирован.