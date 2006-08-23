Конькобежцев России возглавит миллиардер

Основатель и бессменный лидер концерна «Евраз Груп С.А.» миллиардер Александр Абрамов возглавит объединенную федерацию конькобежного спорта и шорт-трека России.



«Сейчас Международный союз конькобежцев (ISU) настоятельно требует объединения всех национальных федераций шорт-трека с национальными же союзами конькобежцев, - сказал вице-президент Федерации шорт-трека России Андрей Минцев . - Естественно мы за такое объединение. Но, тем не менее, у каждой из организации останется свой руководитель, пока не могу сказать - как именно он будет называться: у СКР - переизбранный недавно Владимир Комаров, у нас - Геннадий Бурбулис. Также остается и раздельное финансирование организаций. В первую очередь - по линии Федерального агентства по физкультуре и спорту (Росспорт). Тем не менее, по просьбе ISU мы обязаны формально объединиться. Причем определенно уже можно говорить, что президентом объединенной организации, официальное название которой пока не утверждено, станет основатель и бессменный лидер концерна «Евраз Груп С.А.» Александр Абрамов. Именно его кандидатура согласована и с президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым, и с руководителем Росспорта Вячеславом Фетисовым», передает СпортОнлайн.