УЕФА вернет футбол в Израиль

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) скоро разрешит израильским клубам проводить домашние матчи на территории своей страны.



Об этом заявил глава местной Федерации футбола (IFA) Иче Менахем, передает «Лента.ru». УЕФА ввел запрет в конце июля в связи с вооруженным противостоянием Израиля и Ливана.



По словам Менахема, в начале этой недели IFA получила "весьма обнадеживающее" письмо от исполнительного директора УЕФА Ларса-Кристера Олльсона, в котором чиновник обещает вернуть израильским клубам право принимать соперников на родине.



В связи с введенным запретом клуб "Маккаби" из Хайфы вынужден был проводить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Ливерпуля" в Киеве. Игра, состоявшаяся 22 августа, завершилась вничью 1:1, что не позволило "Маккаби" пробиться в групповую стадию турнира.



Три других израильских клуба, задействованных в Кубке УЕФА, также проводили свои матчи за пределами государства. Отметим, что международный футбол вернулся в Израиль в апреле 2004 года - до этого клубы более двух лет играли за границей в связи с напряженной ситуацией в стране.



Из-за начавшегося в июле вооруженного противостояния пострадали также баскетбольные клубы Израиля. Европейское отделение Международной федерации баскетбола (ФИБА) запретило им проводить домашние матчи у себя на родине. Кроме того, отменен запланированный на октябрь профессиональный женский теннисный турнир.