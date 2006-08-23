Чемпиона мира дисквалифицировали на 8 лет

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о том, что олимпийский чемпион, чемпион и рекордсмен мира в беге на 100 метров Джастин Гэтлин дисквалифицирован на восемь лет за употребление запрещенных препаратов.



Допинг-тест, взятый у американского спринтера, показал наличие в его крови синтетического тестостерона, передает «Лента.ru».



Дисквалификация вступила в силу с 15 августа, но ее срок может быть изменен на заседании арбитражного комитета USADA, если Гэтлин подаст апелляцию, передает Reuters. В том случае, если арбитражный комитет оставит в силе дисквалификацию Гэтлина, то спортсмен будет лишен мирового рекорда в беге на 100 метров (9,77 секунды), которым он владеет вместе с ямайцем Асафой Пауэллом.



Адвокат спринтера Джон Коллинз заявил, что его клиент обязательно подаст апелляцию с целью значительно уменьшить срок дисквалификации. Коллинз считает, что синтетический тестостерон попал в организм Гэтлина из-за стечения обстоятельств. Адвокат намерен доказать, что спортсмен не специально принял допинг, и добиться смягчения наказания.



Напомним, что в 2001 году Гэтлин обвинялся в употреблении амфетамина, но тогда он смог доказать свою непричастность к тому, как допинг оказался в его организме, и был дисквалифицирован на два года условно. Международная федерация легкой атлетики, рассмотрев тогда дело Гэтлина, сократил срок условной дисквалификации до одного года.



Тогда же ИААФ предупредила Гэтлина, что если он еще раз будет уличен в употреблении допинга, то его ждет пожизненная дисквалификация. USASA, однако, не стала дисквалифицировать спринтера пожизненно, посчитав, что максимальное наказание в такой ситуации – восьмилетняя дисквалификация. В том случае, если Джастину Гэтлину не удастся доказать свою невиновность, он сможет выйти на беговую дорожку не раньше 24 июля 2014 года.