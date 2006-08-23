Каспаров выиграл турнир в Цюрихе

В Цюрихе состоялся турнир по быстрым шахматам The Lichthof Chess Champions Day. Победителем соревнований стали Гарри Каспаров и Анатолий Карпов, набравшие по 4,5 очка. Для Каспарова этот турнир стал первым после того, как в прошлом году он выиграл соревнования в Линаресе и объявил о завершении спортивной карьеры.



Кроме российских гроссмейстеров в турнире, посвященном 150-летию банка Credit Suisse, принимали участие венгерка Юдит Полгар и швейцарец Виктор Корчной. Гроссмейстеры сыграли друг с другом по две партии (черными и белыми). Согласно регламенту, на одну партию они могли затратить по пять минут на раздумья, плюс по три секунды за каждый сделанный ход.



Полные результаты турнира



Первый раунд:

Каспаров – Корчной – 1:0

Полгар – Карпов – ничья

Второй раунд:

Карпов – Корчной – 1:0

Полгар – Каспаров – 0:1

Третий раунд:

Каспаров – Карпов – ничья

Корчной – Полгар – 0:1

Четвертый раунд:

Карпов – Полгар – 1:0

Корчной – Каспаров – ничья

Пятый раунд:

Каспаров – Полгар – 1:0

Корчной – Карпов – 0:1

Шестой раунд:

Карпов – Каспаров – ничья

Полгар – Корчной – 1:0

Итоговое положение: 1. Каспаров (рейтинг ЭЛО 2812 очков) – 4,5. 2. Карпов (2668) – 4,5, 3. Юдит Полгар (2710) – 2,5. 4. Корчной (2600) – 0,5.