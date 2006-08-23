Каспаров выиграл турнир в Цюрихе

В Цюрихе состоялся турнир по быстрым шахматам The Lichthof Chess Champions Day. Победителем соревнований стали Гарри Каспаров и Анатолий Карпов, набравшие по 4,5 очка. Для Каспарова этот турнир стал первым после того, как в прошлом году он выиграл соревнования в Линаресе и объявил о завершении спортивной карьеры.
Кроме российских гроссмейстеров в турнире, посвященном 150-летию банка Credit Suisse, принимали участие венгерка Юдит Полгар и швейцарец Виктор Корчной. Гроссмейстеры сыграли друг с другом по две партии (черными и белыми). Согласно регламенту, на одну партию они могли затратить по пять минут на раздумья, плюс по три секунды за каждый сделанный ход.
Полные результаты турнира
Первый раунд:
Каспаров – Корчной – 1:0
Полгар – Карпов – ничья
Второй раунд:
Карпов – Корчной – 1:0
Полгар – Каспаров – 0:1
Третий раунд:
Каспаров – Карпов – ничья
Корчной – Полгар – 0:1
Четвертый раунд:
Карпов – Полгар – 1:0
Корчной – Каспаров – ничья
Пятый раунд:
Каспаров – Полгар – 1:0
Корчной – Карпов – 0:1
Шестой раунд:
Карпов – Каспаров – ничья
Полгар – Корчной – 1:0
Итоговое положение: 1. Каспаров (рейтинг ЭЛО 2812 очков) – 4,5. 2. Карпов (2668) – 4,5, 3. Юдит Полгар (2710) – 2,5. 4. Корчной (2600) – 0,5.