Кафельников больше ничего не должен Швейцарии

Евгений Кафельников возместил швейцарскому кантону Арау свой долг в размере почти 148 тысяч швейцарских франков за неуплату налогов в 2001-2004 годах. Как сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство, Кафельников также заплатил 5,5 процента от этой суммы за просрочку платежей и оплатил расходы на процессуальные действия по взысканию задолженности, которые начали против него местные власти.



Таким образом, общая сумма, выплаченная Кафельниковым, составила около 160 тысяч швейцарских франков. По словам финансового инспектора швейцарского города Мелина Кристиана Гассе, долг накопился за время, когда спортсмен проживал в Швейцарии. Налоговики рассчитывали получить указанную сумму после того, как будет продан дом Кафельникова, - властям стало известно о намерении россиянина расстаться с недвижимостью.