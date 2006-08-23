Сегодня решится будущее Роналдо

Будущее Роналдо может определиться сегодня на встрече президента мадридского "Реала" Рамона Кальдерона с представителями итальянского "Милана", заинтересованного в приобретении нападающего сборной Бразилии.



Кальдерон утверждал, что в его планы не входит продажа Роналдо, даже несмотря на конкретное предложение "Милана", однако не исключил того, что ситуация может поменяться. "Мы должны выслушать мнения игрока и тренерского штаба", - сказал Кальдерон.



Он также намекнул, что не против обмена Роналдо на другого бразильца Кака, появление которого в "Королевском клубе" обещал еще во время выборов на пост президента в июле.