Дело о «российском допинге» закрыто

Полиция Гетеборга прекратила расследование "допингового скандала", начавшегося сразу по окончании чемпионата Европы по легкой атлетике.



Ни один из найденных в оставленных сумках препаратов, которые, предположительно, принадлежали российской делегации, по законодательству Швеции не относится к числу запрещенных, передает «Лента.ru».



Напомним, что 14 августа рядом с отелями, где проживали участники чемпионата Европы, были найдены две сумки с медицинскими препаратами. Обнаруженные вещества сразу объявили "допингом", а очень скоро выяснилось, что упаковки были подписаны на русском языке.



Однако на третий день скандала оказалось, что в сумках были всего лишь использованные упаковки от витаминов. Единственным из найденных веществ, запрещенных Международным олимпийским комитетом (МОК), оказался актовегин - препарат, увеличивающий содержание в крови эритроцитов.



Тем не менее, представители Европейской федерации легкой атлетики уже заявили, что дальнейшего расследования по этому инциденту не будет. Полиция Швеции также объявила дело закрытым.