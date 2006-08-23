Приговор «Ювентусу» оставлен в силе

Суд итальянской провинции Лацио отклонил апелляцию бывших руководителей "Ювентуса" Лучано Моджи и Антонио Джираудо, ставшими центральными фигурами самого громкого скандала в истории национального футбола.



В июле оба клубных чиновника по решению суда были отстранены от футбола на пять лет и оштрафованы.

Рассмотревший апелляцию суд решил, что для смягчения первоначального приговора в отношении Моджи и Джираудо нет никаких оснований, передает «Лента.ru». Тем не менее, адвокат Моджи Паоло Трофино заявил в интервью информагентству ANSA, что он и его клиент собираются подавать апелляции в вышестоящие инстанции вплоть до европейского суда.



Напомним, что "Ювентус" оказался единственным из пяти попавших в центр скандала клубов, который был отправлен в серию В. Новое руководство подало третью апелляцию (на этот раз в гражданский суд). Очередное решение по "делу "Ювентуса" должно быть обнародовано 6 сентября. Таким образом, нового переноса старта чемпионата Италии удастся избежать.