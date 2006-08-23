Сегодня «Динамо» (Киев) встречается с «Фенербахче» (Стамбул)

Сегодня киевское «Динамо» проведет ответную игру в Стамбуле с местным «Фенербахче» в рамках третьего квалифайн-раунда Лиги чемпионов.



Накануне главный тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко на пресс-конференции сказал, что самым важным со стороны его команды будет сохранить с первых минут поединка уверенность в своих силах.



Демьяненко: «Я отдаю себе отчет, что игра будет очень тяжелой. На это и настраиваю ребят. Все вы знаете, как "Фенербахче" играет дома. Они сильны, особенно своими болельщиками. В Киеве мы отыграли лишь первый тайм нашего поединка с "Фенербахче" за выход в групповой турнир… Понятно, что счет пока в нашу пользу, но вне зависимости от результата первой встречи судьба нашего противостояния решалась бы в Стамбуле.»Напомним, что сегодняшний матч начнется в 21.00 по киевскому времени.