Игроков «Челси» пронумеровали

В «Челси» игроки определились со своими номерами. Новичок команды Халид Булахруз выбрал себе девятый номер. Дидье Дрогба сменил 15 на 11. Номера получили 18-летний Майкл Манчини и 17-летний Райан Бертранд. Андрею Шевченко досталась «семерка». На этом формирование номеров в команде закончилось, передает официальный сайт ФК «Челси».

Полный список футболистов и номеров:



1. Петр Чех

2.

3. Уильям Галлас

4. Клод Макелеле

5. Микаэль Эссьен

6. Рикарду Карвалью

7. Андрей Шевченко

8. Фрэнк Лэмпард

9. Халид Булахруз

10. Джо Коул

11. Дидье Дрогба

12. Джон Оби Микель

13. Михаэль Баллак

14. Жереми

15.

16. Арьен Роббен

17.

18. Уэйн Бридж

19. Лассана Диарра

20. Паулу Феррейра

21. Саломон Калу

22.

23. Карло Кудичини

24. Шон Райт-Филлипс

25.

26. Джон Терри

27.

28.

29. Роберт Хут

40. Хилариу

41.

42.

43. Райан Бертранд

44. Майкл Манчини