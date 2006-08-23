«Бавария» грозит «Манчестеру» судом

Мюнхенская "Бавария" обратилась к руководству "Манчестер Юнайтед" с требованием прекратить переговоры с полузащитником Оуэном Хагривзом, пригрозив в противном случае подать жалобу в ФИФА. "МЮ" объявил о желании приобрести игрока сборной Англии на прошлой неделе, и Харгривз воспринял эту новость с большим энтузиазмом.



Как отмечает AFP, персональную заинтересованность в услугах футболиста проявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон, после чего клуб вышел на контакт с Харгривзом. Однако "Бавария", расставшаяся этим летом с еще одним лидером полузащиты, Михаэлем Баллаком, наотрез отказывается продать англичанина.



"Мы сообщили "Манчестеру", что возражаем против этих переговоров. Если нас не понимают, то мы обратимся в ФИФА, - подчеркнул генеральный менеджер "Баварии" Карл-Хайнц Руммениге. - Клуб не может вести переговоров с игроком, если команда, которой он принадлежит, не дала своего разрешения", передает «Лента.ru».



Сам Харгривз, в конце прошлого сезона подписавший с немцами новый 4-летний контракт, предпочел бы продолжить карьеру на родине: "Я англичанин, моя семья живет в Англии, и если я буду играть в премьер-лиге, то мои шансы стать основным игроком национальной сборной существенно увеличатся".



Футболист не попал в заявку "Баварии" на последний матч чемпионата Германии против "Бохума" (2:1). Официальной причиной его отсутствия называется простудное заболевание.