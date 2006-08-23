Блохин назвал состав сборной Украины на матч с Грузией

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин огласил список из 22 футболистов, которые будут готовиться к стартовому матчу группового турнира квалификационного раунда чемпионата Европы 2008 года против сборной Грузии, сообщили «Главреду» из пресс-службы федерации футбола Украины.



Национальная сборная будет тренироваться на базе в Конче-Заспе с 30 августа по 7 сентября, а второго сентября проведет спарринг с киевским ЦСКА.



На сбор, сообщает ФФУ, вызваны следующие игроки:



Вратари: Александр Шовковский («Динамо»), Вячеслав Кернозенко («Днепр»).



Защитники: Андрей Несмачный («Динамо»), Андрей Русол, Владимир Езерский (оба - «Днепр»), Вячеслав Свидерский, Александр Кучер (оба - «Шахтер»).



Полузащитники: Сергей Ребров, Руслан Ротань, Олег Гусев (все - «Динамо»), Андрей Гусин («Крылья Советов», Россия), Анатолий Тимощук, Сергей Ткаченко (оба – «Шахтер»), Максим Калиниченко («Спартак», Россия), Олег Шелаев, Сергей Назаренко (оба – «Днепр»), Александр Рыкун («Металлист»).