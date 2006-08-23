«Динамо» отказалось продать игрока в мадридский «Атлетико»

Московское "Динамо", собиравшееся продать полузащитника сборной Португалии Манише в мадридский "Атлетико", в последний момент отменило сделку. Стоимость футболиста должна была составить 6,5 миллиона евро, но в начале этой недели столичный клуб получил несколько более выгодных предложений.



Португальцем, который покинул "Динамо" еще зимой и полгода отыграл в "Челси" на правах аренды, заинтересовался "Галатасарай", причем турки предложили за Манише 10 миллионов евро. Кроме того, игрока готовы купить "Монако" (8 миллионов), "Штутгарт" (7 миллионов) и миланский "Интер" (6,5 миллионов), передает «Лента.ru».



Сам футболист, однако, требует, чтобы его продали именно в "Атлетико". Любопытно, что этот клуб уже приобрел двух бывших динамовцев - португальца Коштинью и грека Юркаса Сейтаридиса. Достоверной информации о том, сделал ли "Атлетико" новое предложение московскому клубу, нет.



Напомним, что Машине считается самым дорогим футболистом в истории российского футбола - летом 2005 года Алексей Федорычев, ставший незадолго до этого новым владельцем "Динамо", заплатил за игрока "Порту" 16 миллионов евро. Однако полгода спустя португальца отдали в аренду "Челси", так как он не смог адаптироваться к реалиям российского футбола.