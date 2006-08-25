Маскаев принял вызов Кличко

Российский боксер-тяжеловес Олег Маскаев, ставший 12 августа чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), согласился провести объединительный бой с обладателем пояса IBF (Международная федерация бокса) Владимиром Кличко, передает «Lenta.ru».



В интервью североамериканскому каналу ESPN Маскаев заявил, что не имеет принципиальных возражений против встречи с Кличко.



«Мне бы хотелось провести этот бой, единственная проблема - сроки. Мне необходимо некоторое время, чтобы восстановиться. В остальном - никаких вопросов», – отметил спортсмен.



Как сообщалось, 12 августа Маскаев вышел на чемпионский бой с Хасимом Рахманом с незалеченной травмой спины, а в ходе поединка повредил большой палец и локоть левой руки. В то же время Кличко, штаб которого и предложил Маскаеву провести объединительную схватку, не намерен переносить защиту своего титула с 11 ноября на более поздний срок.



Главным кандидатом на бой с украинцем является Шэннон Бриггз, утверждающий, что у него на руках есть подписанный обеими сторонами контракт. На официальном сайте братьев Кличко «наиболее вероятным» соперником младшего из братьев называется именно американский боксер.



В то же время менеджеры Маскаева и Кличко уже обсуждали финансовые детали сделки. Как рассказал представитель россиянина Деннис Раппапорт, украинский спортсмен и его штаб согласились разделить гонорар поединка ровно пополам, хотя сначала они претендовали на всю прибыль от продажи прав на телетрансляцию в Германию.



Маскаев стал вторым после Виталия Кличко белым чемпионом мира по версии WBC.