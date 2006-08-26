«Севилья» разгромила «Барселону»

Испанская «Севилья» впервые в своей истории стала обладателем Суперкубка Европы. В матче, который состоялся на стадионе «Луи II» в Монако, обладатель Кубка УЕФА прошлого сезона переиграл победителя Лиги чемпионов «Барселону» со счетом 3:0, сообщает «Lenta.ru ».



Подопечные Хуанде Рамоса открыли счет уже на 7-й минуте, когда бразилец Ренато с близкого расстояния поразил ворота Виктора Вальдеса. После забитого мяча территориальное преимущество перешло к «Барселоне», но опасные моменты возникали у ворот каталонцев. В итоге на исходе первой половины встречи севильские футболисты забили второй гол. После розыгрыша углового и навеса с фланга Фредерик Кануте головой поразил ворота Вальдеса.



Во втором тайме преимуществом владели футболисты «Севильи», которые могли довести счет до разгромного, но забили только один гол. На последней минуте игры капитан «Барсы» Карлес Пуйоль в собственной штрафной нарушил правила против Антонио Пуэрты, и Энцо Мареска с пенальти установил окончательный счет.



Лучшим игроком матча был признан бразильский легионер «Севильи» Даниэл Алвес, который получил еще одну награду – как самый ценный футболист розыгрыша Кубка УЕФА прошлого сезона.