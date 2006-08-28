Лига чемпионов. Расписание игр «Динамо» и «Шахтера»

В Монте-Карло прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Предлагаем расписание игр с участием украинских команд.
«Рома» - «ШАХТЕР» - 12 сентября
«ДИНАМО» - «Стяуа» - 13 сентября
«Реал» - «ДИНАМО» - 26 сентября
«ШАХТЕР» - «Олимпиакос» - 27 сентября
«ДИНАМО» - «Лион» - 17 октября
«Валенсия» - «ШАХТЕР» - 18 октября
«ШАХТЕР» - «Валенсия» - 31 октября
«Лион» - «ДИНАМО» - 1 ноября
«Стяуа» - «ДИНАМО» - 21 ноября
«ШАХТЕР» - «Рома» - 22 ноября
«Олимпиакос» - «ШАХТЕР» - 5 декабря
«ДИНАМО» - «Реал» - 6 декабря