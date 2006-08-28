Чемпионат Украины. 5-й тур. Результаты матчей

Прошел ряд матчей 5-го тура чемпионата Украины по футболу в высшей лиге. Предлагаем их результаты.
ФК «Харьков» - «Ворскла» - 3:2
ФК Харьков: Худжамов, Буряк, Дербель, Яценко, Березовчук (Максимов, 64), Чеберячко, Сытник (Цыгирлаш, 73), Опря, Гунчак, Рибейро (Целых, 54), Гладкий.
Ворскла: Пятов, Стоян, Цурри, Ярмаш, Даллку, Кравченко, Ликиою (Попов, 87), Грумич, Кондратюк (Маркоски, 42), Джуричич, Медведев (Артюх, 60).
Голы: Чеберячко, 21. Березовчук, 45. Цыгырлаш, 85 (с пенальти) - Даллку, 38. Ликиою, 52.
«Шахтер» - «Ильичевец» - 3:1
Шахтер: Лаштувка, Свидерский (Гай, 46), Хюбшман, Леонардо, Рац, Тимощук, Дуляй (Жадсон, 56), Фернандиньо, Элано, Белик, Марика (Воробей, 64).
Ильичевец: Шуховцев, Бояринцев, Красноперов, Есин, Мазуренко, Кривошеенко, Мальцев, Скоба, Ярош (Лащенков, 75), Конюшенко (Левига, 74), Цихмейструк.
Голы: Белик, 57, 58. Гай, 74 - Есин, 52.
«Днепр» - «Арсенал» - 1:1
Днепр: Кернозенко, Езерский, Шелаев, Корниленко, Сердюк (Радченко, 70), Бартулович, Матюхин, Кравченко, Шершун, Давидсон (Аладашвили, 86), Назаренко.
Арсенал: Деонас, Романчук, Ильницкий, Беньо, Мизин (Герасимюк, 89), Джакобия (Головко, 92), Закарлюка, Брглес (Ярошенко, 69), Бредун, Канкава, Шандрук.
Голы: Назаренко, 59 - Джакобия, 57.
«Сталь» - «Таврия» - 0:1
Сталь: Комарицкий, Гаврюшов, Половков, Грнчаров, Оконуво (Грибанов, 46), Меликян, Касьянов, Цимакуридзе, Окана-Стази (Акименко, 75), Гомес (Горбушин, 77), Бито.
Таврия: Тодич, Омоко, Першин, Цилиншек (Снытко, 93), Зельмикас, Иванов, Эдмар, Корнев, Шутов, Ковпак (Жуниор, 78), Василяускас (Вишневский, 37).
Голы: Вишневский, 45.
«Динамо» - «Металлист» - 2:0
Динамо: Шовковский, Ребров, Саблич, Корреа, Ротань (Чернат, 62), Шацких (Верпаковскис, 78), Гусев, Каддури, Юссуф (Михалик, 75), Родриго, Маркович.
Металлист: Горяинов, Бордиян, Обрадович, Бабич, Ганчаржик, Гуйе, Кузнецов (Данилов, 76), Олейник (Валяев, 63), Девич, Рыкун, Фомин (Диденко, 53).
Голы: Ребров, 34, с пенальти. Гусев, 52.