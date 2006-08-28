Сегодня похоронят Евгения Кучеревского

Сегодня, 28 августа, в днепропетровском театре оперы и балета пройдет панихида по известному футбольному специалисту Евгению Кучеревскому, погибшему 26 августа в автокатастрофе.



На похоронах будут присутствовать, кроме родных Евгения Кучеревского, игроки и руководители команды «Днепр», руководство ФФУ и ПФЛ, представители киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Кроме того, на похороны прибудут представители клубов, которые в разное время тренировал Евгений Кучеревский – никопольского «Металлурга», волгоградского «Ротора», «Москвы» (экс-«Торпедо-ЗиЛ»). Панихида пройдет с 12 до 14.30, в 15.00 – похороны на кладбище (Запорожское шоссе), на Аллее Героев.



Уже стало известно, что – по заключению врачей – за несколько секунд до ДТП у Евгения Кучеревского произошел микроинфоркт.