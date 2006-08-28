«Челси» обыграл «Блэкберн». Шевченко очень старался

В очередном туре английской премьер-лиги "Челси" уверенно обыграл неуступчивый "Блэкберн".

Иногда наши представления о том, как сложится матч, удивительным образом совпадают с реальностью. Смотришь и удивляешься, как игра похожа на то, что ты себе представлял. Все мы ждали от выезда на "Ивуд Парк" настоящего английского футбола с большим количеством борьбы и противоборством не только команд, но и характеров. Так и вышло.



Жозе Моуринью сумел удивить всех составом чемпионов, в котором впервые в этом сезоне премьер-лиги вышли Петр Чех, Михаэль Баллак и Халид Булахруз. Новый голландский защитник команды заменил на правом фланге Паулу Феррейру, сразу на деле продемонстрировав всю свою универсальность. Игра Халида произвела двоякое впечатление. С одной стороны, наличие такого мощного, жесткого и габаритного игрока усиливает игру команды и совершенно необходимо в матчах против соперников, вроде "Блэкберна". С другой стороны, Халид минимум три раза ошибался и давал себя обыгрывать. С его фланга достаточно часто шли опасные передачи в штрафную. Однако первый матч - не время для критики. Халиду нужно дать время привыкнуть к команде.



Возвращение в ворота Чеха доставило всем болельщикам "Челси" массу положительных эмоций. Петр не только радовал наши глаза своим привычным профилем в рамке, но и реально помогал команде не пропустить. Его сейв на 56-й минуте матча сложно недооценить. Маккарти принял верховую передачу, в касание обработал мяч и бил по воротам с линии вратарской. Чех оставался на ногах до последнего момента, а потом совершенно удивительно успел отбить летящий в ворота мяч рукой.



Дебют в премьер-лиге Михаэля Баллака получился, наверное, самым несодержательным. Немецкий полузащитник вместе с Фрэнком Лэмпардом действовал в середине поля. Однако отметить его игру очень сложно: Михаэль в основном был незаметен. Возможно, они с Фрэнком пока не нашли взаимопонимание, и это сказывается на игре обоих.



В атаке "Челси" вышли Андрей Шевченко и Саломон Калу. Против "Блэкберна" "синие" играли без вингеров, поэтому форварды активно смещались на фланги. Однако в первом тайме атака "Челси" выглядела не очень уверенно. Команда искала, старалась, но так и не получила возможности забить. Хозяева же, особенно в середине первой половины, действовали активно и мощно. Быстро перемещаясь по полю, они прессинговали чемпионов и старательно атаковали. Однако выдумки футболистам "роверс" не хватало.

Вторая половина игры началась для "Челси" очень успешно. Эссьен, который по ходу всего матча активно шел вперед и часто бил по воротам, в очередной раз оказался на чужой половине поля, где и был сбит. Навес Лэмпарда со стандарта, и Ойер валит Терри в своей штрафной. Бесспорный пенальти спокойно реализует Фрэнк. Пропустив, "Блэкберн" не расклеился и продолжал идти вперед. Хозяева играли из последних сил, бесстрашно шли в атаку и вызывали этим настоящее уважение.



После забитого гола "Челси" не выбрал пассивную тактику, как это было в матче с "Боро", и успешно отвечал на выпады "роверс". В начале восьмидесятой минуты вышедший на замену Дрогба использовал один из многих шансов "Челси" в контратаках. Получив передачу из центра, он продавил Ойера, дошел до штрафной и сильным ударом отправил мяч под перекладину. Блестящий гол в силовой манере Дидье, передает CHELSEA-FC.RU.