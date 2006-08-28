Стюард: 2007 году Кличко станет абсолютным чемпионом

Для тренера чемпиона IBF в супертяжелом весе Владимира Кличко Эмануэля Стюарда новость о том, что его подопечный 11 ноября встретится с американцем Келвином Броком оказалась несколько неожиданной, однако он уверен, что Владимир сможет подготовиться к этому поединку и уверенно выиграет его.



«Владимир будет готов к Броку, — сказал Стюард. — Не думаю, что в этом весе есть кто-либо, кто может победить Владимира Кличко. Он встречается с лучшими противниками из тех, кто в настоящий момент доступен. Брок станет для Владимира третьим противником в четырех последних поединках, который до боя с ним не потерпел ни одного поражения. Владимир встречался с непобежденным до того момента Кастильо, затем с Сэмюэлом Питером, и сейчас с Келвином Броком».



По словам Стюарда, появление Брока в качестве возможного соперника стало неожиданностью и для самого Кличко. «Буквально вчера я разговаривал с Владимиром, и он сообщил мне, что хочет дать Маскаеву еще пару дней на раздумья, а затем приступит к подготовке к бою с Бриггсом, — сообщил в субботу Стюард. — Он был готов встретиться с Бриггсом, но эта ситуация с Маскаевым все затормозила. Затем мы обнаружили, что Шэннон подписал контракт с Кингом и встретится с чемпионом WBO Сергеем Ляховичем. Я не виню его потому, что он был разочарован всей этой ситуацией. Но Владимир действительно очень хотел встретиться с Маскаевым для того, чтобы завоевать титул, которым владели его брат Виталий и Леннокс Льюис».



Стюард полагает, что в следующем году Владимир объединит титулы в супертяжелом весе, и ему не сможет помешать даже то, что делами двух из трех других чемпионов занимается Дон Кинг. «Сейчас титул чемпиона мира в супертяжелом весе не вызывает почтительного отношения у публики, и Владимир хочет объединить титулы, для того чтобы вернуть званию чемпиона должное уважение, — заявил Стюард. — Полагаю, что объединительные бои все же состоятся. В 2007 году кто-то из чемпионов останется на вершине один, и это будет Владимир Кличко», передает ALLBoxing.ru.