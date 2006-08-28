Каладзе пропустит матч с Францией

Национальная футбольная сборная Грузии сыграет предстоящий 2 сентября отборочный матч ЧЕ с командой Франции без своего капитана и защитника «Милана» Каха Каладзе, еще не залечившего травму. Об этом заявил в понедельник журналистам в Тбилиси главный тренер сборной Грузии, известный немецкий специалист Клаус Топмеллер, передает ИТАР-ТАСС.



Так же в Тбилиси обнародован список футболистов, приглашенных в сборную Грузии на предстоящие отборочные матчи ЧЕ с Францией (2 сентября в Тбилиси) и Украиной (6 сентября в Киеве). Среди приглашенных – 7 игроков, выступающих в клубах России.



Это вратари Георгий Ломая («Луч-Энергия») и Нукри Ревишвили («Рубин», Казань), защитник Малхаз Асатиани (Локомотив», Москва), полузащитники Давид Муджири (Крылья Советов»), Гогита Гогуа («Спартак», Нальчик), Георгий Кинкладзе («Рубин», Казань), нападающий Михаил Ашветия («Рубин», Казань).