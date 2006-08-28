Опубликован новый рейтинг сильнейших теннисисток планеты

Обнародован новый рейтинг WTA. Лучшие теннисистки планеты расположились следующим образом…



Положение на 28 августа



1 (1). Энен-Арденн (Бельгия) - 2981

2 (2). Моресмо (Франция) - 2421

3 (3). Шарапова - 2027

4 (5). Кузнецова (обе - Россия) - 1997

5 (5). К. Клийстерс (Бельгия) - 1860

6 (6). Хингис (Швейцария) - 1681

7 (8). Дементьева - 1530

8 (7). Петрова(обе - Россия) - 1487

9 (9). Шнидер (Швейцария) - 1230

10 (10). Сафина (Россия) - 1189

11 (11). Вайдишова (Чехия) - 1106

12 (12). Мыскина (Россия) - 998

13 (13). Иванович (Сербия) - 912

14 (14). Гронефельд (Германия) - 896

15 (14). Скьявоне (Италия) - 738

16 (16). Хантухова (Словакия) - 736

17 (18). На Ли (Китай) - 705

18 (17). Пенетта (Италия) - 695

19 (19). Пеер (Израиль) - 679

20 (20). Янкович (Сербия) - 657



22 (21). Чакветадзе - 607…

25 (24). Звонарева - 558…

30 (28). Кириленко - 479…

41 (38). Лиховцева - 360…

47 (53). Веснина - 328…

64 (63). Душевина - 259…

92 (103). Воскобоева - 180…

95 (93). Родионова - 174…

99 (110). Бычкова - 164 (все - Россия)



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