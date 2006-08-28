Опубликован новый рейтинг сильнейших теннисисток планеты

Обнародован новый рейтинг WTA. Лучшие теннисистки планеты расположились следующим образом…
Положение на 28 августа
1 (1). Энен-Арденн (Бельгия) - 2981
2 (2). Моресмо (Франция) - 2421
3 (3). Шарапова - 2027
4 (5). Кузнецова (обе - Россия) - 1997
5 (5). К. Клийстерс (Бельгия) - 1860
6 (6). Хингис (Швейцария) - 1681
7 (8). Дементьева - 1530
8 (7). Петрова(обе - Россия) - 1487
9 (9). Шнидер (Швейцария) - 1230
10 (10). Сафина (Россия) - 1189
11 (11). Вайдишова (Чехия) - 1106
12 (12). Мыскина (Россия) - 998
13 (13). Иванович (Сербия) - 912
14 (14). Гронефельд (Германия) - 896
15 (14). Скьявоне (Италия) - 738
16 (16). Хантухова (Словакия) - 736
17 (18). На Ли (Китай) - 705
18 (17). Пенетта (Италия) - 695
19 (19). Пеер (Израиль) - 679
20 (20). Янкович (Сербия) - 657
22 (21). Чакветадзе - 607…
25 (24). Звонарева - 558…
30 (28). Кириленко - 479…
41 (38). Лиховцева - 360…
47 (53). Веснина - 328…
64 (63). Душевина - 259…
92 (103). Воскобоева - 180…
95 (93). Родионова - 174…
99 (110). Бычкова - 164 (все - Россия)
В скобках - место в предыдущем рейтинге