Обнародован новый рейтинг сильнейших теннисистов мира. Марат Сафин снова не попал в сотню лучших.



Рейтинг АТП по итогам 52 недель.



Версия от 28 августа:



1. Роджер Федерер (Швейцария, 7295 очков),

2. Рафаэль Надаль (Испания, 4625),

3. Иван Любичич (Хорватия, 3315),

4. Давид Налбандян (Аргентина, 3155),

5. Томми Робредо (Испания, 2190),

6. Николай Давыденко (Россия, 2175),

7. Джеймс Блэйк (США, 2085),

8. Маркос Багдатис (Кипр, 1922),

9. Радек Штепанек (Чехия, 1915),

10. Энди Роддик (США, 1890)...



25. Дмитрий Турсунов (Россия, 1125),

32. Игорь Андреев (Россия, 985),

54. Михаил Южный (Россия, 745).