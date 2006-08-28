Голову Зидана «прикрепят» к туловищу демона

Зинедин Зидан станет одним из главных героев индуистского праздника Дурга Пуджа, посвященного богине Дурге.



Голова бывшего капитана сборной Франции "украсит" туловище демона, которому, согласно обряду, предстоит сразиться с богиней. Таким способом жрецы решили осудить поступок Зидана в финале чемпионата мира, передает «Лента.ru».



Как сообщает телеканал NDTV, служители культа богини Дурги также следили за первенством планеты в Германии. По их мнению, удар Зидана головой в грудь итальянца Марко Матерацци достоин того, чтобы француз на ежегодном празднике олицетворял собой силы Зла. Организаторы тожества признались также, что при выборе головы демона руководствовались коммерческими интересами.



Праздник Дурга Пуджа, известный также как Дуссера, проходит каждый год в конце сентября - начале октября. Его кульминацией является поединок богини Дурги (она бывает представлена в образе многорукой женщины верхом на льве) и демоном в маске.



В последние годы для привлечения туристов демона украшают головой известных личностей. Например, несколько лет назад силы Зла олицетворял Осама бин Ладен, а чуть позднее - президент Пакистана Первез Мушарраф.