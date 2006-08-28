Хиддинк назвал состав сборной России на матч с Хорватией

Главный тренер сборной России Гуус Хиддинк назвал состав команды на первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года против Хорватии, сообщает «РИА«Новости».



В число 19 вызванных игроков попал капитан команды Алексей Смертин, пропустивший товарищеский матч с Латвией (1:0). Стоит отметить приглашение форварда "Нюрнбрега" Ивана Саенко.



Из-за травм в сборную не попали Дмитрий Лоськов ("Локомотив") и Егор Титов ("Спартак" М). Кроме того, в воскресенье повреждение получил защитник ЦСКА Василий Березуцкий, но он еще имеет шанс присоединиться к команде (если разрешат врачи).



Матч Россия - Хорватия состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив". До конца года россияне успеют сыграть с Израилем (7 октября), с Эстонией (11 ноября) и с Македонией (15 ноября). Другими соперниками российской команды в группе Е являются сборные Англии и Андорры.



Состав сборной России



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Макаров ("Крылья Советов"), Дмитрий Бородин ("Торпедо").

Защитники: Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич (оба - ЦСКА), Денис Колодин ("Динамо").



Полузащитники: Евгений Алдонин (ЦСКА), Динияр Билялетдинов, Марат Измайлов, (оба - "Локомотив"), Владислав Радимов ("Зенит"), Игорь Семшов, Алексей Смертин (оба - "Динамо").



Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков (оба - "Зенит"), Роман Павлюченко ("Спартак" М), Павел Погребняк ("Томь"), Дмитрий Сычев ("Локомотив"), Иван Саенко ("Нюрнберг", Германия).