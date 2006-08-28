Футбол. «Баку» жалуется в УЕФА на расизм соперников

Руководство клуба "Баку" намерено обратиться в УЕФА по поводу инцидентов, произошедших во время матча чемпионата Азербайджана с "Хазаром", когда фанаты "Хазара" забросали штрафную площадь бакинцев пластиковыми бутылками и допускали выкрики расистского толка в адрес вратаря столичной команды сенегальца Халиду Сиссоко.



В результате Сиссоко отказался продолжать игру, выбив мяч в аут и получив желтую карточку от арбитра встречи Бабека Гулиева. Также болельщики "Хазара" подвергли оскорблениям гвинейского форварда "Баку" Пате Бангура. События в Ленкорани также станут предметом обсуждения Дисциплинарного и Судейского комитетов Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, сообщает «Спорт Экспресс».