Сегодня Бессонов дебютирует как тренер «Зари»

Праздничные дни для футболистов луганской "Зари" прошли в подготовке к матчу 5-го тура против "Черноморца" и в знакомстве с новым тренером команды. "Зарю" возглавил Владимир Бессонов.



Бессонов: "А никакого соглашения я пока не подписывал. Можете написать что с руководителями "Зари" у меня пока джентельменское соглашение, но все формальности мы уладим в ближайшие дни... Я в команде лишь несколько дней, и сейчас для меня важно познакомиться с игроками, оценить сложившуюся ситуация не со стороны, а уже изнутри. Когда мы вели переговоры с руководителями клуба мы обсуждали задачу на сезон. Наша задача сохранить место в высшей лиге. Будем работать", передает «Наш спорт»



Сегодня в Одессе Владимир Бессонов проведёт свой первый матч в ранге тренера "Зари".