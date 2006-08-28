Кличко: Я не против поединка с Ляховичем сейчас

В последнее время, у любителей бокса только одна информация была достоверной – 11 ноября на самой престижной арене мирового бокса нью-йоркском «Madison Square Garden», чемпион мира по версии IBF и IBO в тяжелом весе Владимир Кличко, будет проводить добровольную защиту своих титулов.



Однако, кто же будет его соперником Владимира в этом поединке, оставалось загадкой, порождающей немыслимое количество слухов и домыслов. Настало время расставить все по своим местам.



Владимир, вернувшийся из поездки по Намибии, где вместе со своим старшим братом Виталием, продолжали реализацию их совместного с UNESCO проекта - «Образование для нуждающихся детей», ответил на вопросы, которые очень интересуют всех любителей бокса, передает официальный сайт братьев Кличко.



- Владимир, не секрет, что основной темой всех разговоров, касающихся бокса, является только одна – кто же станет соперником Владимира Кличко 11 ноября?

- Моей целью в боксе является объединение титулов чемпионов мира. Я надеюсь, что 11 ноября смогу провести такой поединок.



- Владимир, если говорить о сопернике, то среди таковых были названы Шеннон Бриггс, затем Олег Маскаев, а сейчас самой актуальной кандидатурой на бой с Вами называется имя Калвина Брока. Где истина?

- Моим меджмейкером Шелли Финкелем было сделано предложение многим бойцам, чья рейтинговая позиция позволяла им выйти против меня в ринг, для проведения чемпионского поединка. Основной кандидатурой на бой со мной стал Шеннон Бриггс. Однако, его несговорчивость, не позволила заключить контракт на поединок быстро и без проблем. Поэтому, оставив Шеннона в раздумьях, мы начали подыскивать соперника, поединок против которого был бы интересен, прежде всего, любителям бокса.



После победы Маскаева в поединке против Хасима Рахмана, и завоевание Олегом титула чемпиона мира по версии WBC, мы сделали предложение его команде о проведении боя за объединение чемпионских титулов. Мы предполагали, что уровень такого поединка позволит сделать этот бой реальностью, поскольку с ноября 1999 года, когда в ринге сошлись Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, в тяжелом весе боев, в которых бы происходило объединение титулов чемпиона мира, пока не было.



К сожалению, травма, полученная Олегом в бою против Рахмана, не позволяла ему восстановиться и быть готовым, чтобы 11 ноября выйти против меня в ринг.



Так что, мы снова вынуждены были искать соперника. Пока сделаны предложения Сергею Ляховичу, владеющему титулом чемпиона мира по версии WBO, и Калвину Броку, занимающему в рейтинге IBF третью позицию.



- Получается, что у нас есть возможность все же увидеть Ваш бой за объединение титулов чемпиона мира?

- Я говорил раньше и скажу еще раз, что основной моей целью является проведение поединков, в которых я бы смог объединить в своих руках титулы чемпионов мира. Именно такие поединки вызовут у любителей бокса наибольший интерес. Но, надо быть реалистом. Поединок такого уровня сделать реальностью довольно сложно.



Что же касается меня, то я готов к проведению такого поединка, при условии, что контракт на этот поединок будет взаимовыгодным, как для меня, так и для моего соперника.



- Недавние заявления Сергея Ляховича в Вашу сторону, можно назвать вызывающими и самоуверенными. Однако, мы все знаем, что у боксеров, работающих с Доном Кингом, нет своего мнения. Они могут хотеть всего что угодно, но вынуждены делать то, что говорит Дон Кинг. По Вашему мнению, насколько сам Кинг хочет того, чтобы выставить против Вас своего чемпиона мира по версии WBO Сергея Ляховича?

- Если говорить о высказанном Сергеем желании провести поединок против меня, то у него была такая возможность и раньше – в апреле 2005 года. Я не против проведения поединка против него и сейчас. Мы открыты для переговоров по организации этого боя. Теперь дело только за командой Сергея.



Если честно, то я не очень уверен, что Дон Кинг готов сделать шаг навстречу поединку Владимир Кличко против Сергея Ляховича. Ни для кого не является секретом, что с Кингом очень трудно найти общий язык.



- Но, если не Ляхович, тогда кто? Шеннон Бриггс или Кальвин Брок?

- Мы работаем для того, чтобы 11 ноября я смог получить наиболее высококвалифицированного соперника, занимающего наивысшую позицию в рейтингах основных боксерских организаций.



- Владимир, прошу простить за настойчивость, но, кажется, только за последний год Шеннон Бриггс убедительно заявлял о том, что он проводит поединки против Джеймса Тони, а также Самюэля Питера, что оказывалось блефом. По Вашему мнению, последние слухи о том, что Шеннон собирается проводить поединок против Сергея Ляховича имеют под собой реальную почву?

- Об этом лучше спросить или у самого Бриггса, или же у его промоутера Седрика Кушнера.



- Владимир, существует, скажем так, мнение, что Вы ушли от поединка против Шеннона Бриггса, поскольку даже Ваш тренер Эмануэль Стюард считал его самым нежелательным соперником для Вас…

-Первый боец, которому мы сделали предложение был именно Шеннон Бриггс. Это хороший и опасный боец, поединок против которого был бы одновременно зрелищным и интригующим. Однако, мы не можем просто сидеть и ждать, когда тот или иной боксер примет решение.



Если согласие на проведение поединка от бойца нами не получено, то мы вынуждены вновь начать поиски.



- Владимир, насколько высока вероятность, что вашим соперником 11 ноября может стать Калвин Брок?

- Мы сделали предложение команде Калвина, и теперь ждем ответа. Надеюсь, что с таковым они не заставят себя долго ждать. Пока же, идет очень большая и кропотливая работа, результаты которой станут известны до конца этой недели. Я уверен, что тот соперник, который выйдет против меня в ринг 11 ноября, будет таковым, что бой с ним доставит истинным любителям бокса настоящее удовольствие.