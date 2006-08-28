У «Ювентуса» больше нет шансов

Итальянский "Ювентус", который, скорее всего, начнет сезон-2006/07 в серии В, потерял последний шанс попасть в еврокубки осенью 2007 года.



В воскресенье туринский клуб потерпел поражение от "Наполи" в третьем раунде Кубка Италии и выбыл из борьбы за трофей. Победа в этом турнире была единственным шансом "Юве" сыграть через год в Кубке УЕФА.



Матч с "Наполи", который по итогам прошлого сезона поднялся из серии С в серию В, получился крайне драматичным, а победитель определился в серии пенальти. Основное время закончилось вничью 2:2. "Ювентус" открыл счет на 27-й минуте (Джорджо Кьеллини головой замкнул навес Федерико Бальдзаретти), но хозяевам поля удалось ответить двумя точными ударами.



"Ювентус" спас лидер команды Алессандро Дель Пьеро, который, выйдя на замену, успел перевести матч в овертайм. На 118-й минуте Дель Пьеро вывел туринцев вперед, но на этот раз отыграться смогли неаполитанцы. Паоло Каннаваро (младший брат капитана сборной Италии Фабио) забил красивый гол ударом через себя - 3:3.



В серии пенальти точнее были игроки "Наполи" - 5:4. У "Ювентуса" решающий промах допустил Бальдзаретти. Отметим, что во время овертайма каждая из команд потеряла по одному игроку из-за красных карточек. Таким образом, "Юве" лишился последней возможности попасть в Кубок УЕФА сезона-2007/08. Шансы клуба выиграть апелляцию в гражданском суде Лацио и вернуться в серию А считаются в Италии призрачными, передает «Лента.ru».