Дзюдо. Кубок мира. Украинки взяли три «золота» и две «бронзы»

В первый день Кубка мира в Баку украинская сборная завоевала две бронзовые награды. Отличились, выступавшие в категории до 48 кг, сёстры Инна и Марина Черняк. К сожалению, неудачно выступили наши мужчины.



Никому из выступавших, не удалось попасть в шестёрки лучших в своих весовых категориях. Блестяще выступили украинские дзюдоистки во второй день Кубка Мира в Баку (Азербайджан). Сразу три представительницы Украины поднялись на высшую ступеньку пьедестала почёта в своих весовых категориях. Это Светлана Чепурина (70 кг), Анастасия Матросова (78 кг) и Марина Прокофьева (+ 78 кг).Вновь, как и вчера, неудачно выступили наши мужчины. За чертой призёров остались Сергей Балабан (81 кг), Александр Косинов (81 кг) и Андрей Блошенко (90 кг), передает JUDO.kiev.ua.