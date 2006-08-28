Парфенов: Экс-спартаковцы в «Динамо» - чужие

Как уже сообщалось московское "Динамо" выставило на трансфер защитника Дмитрия Парфенова. Футболист ответил на вопрос, почувствовал ли спортсмен себя своим в "Динамо".



"Наверное, действительно правильно бытует мнение, что бывшим спартаковцам не удается прижиться в "Динамо". Чужие мы здесь какие-то", – сказал он.



На вопрос, может ли он вернуться в "Спартак", Парфенов сказал: "Да. Причем на данный момент это один из реальных вариантов моего трудоустройства. Поэтому надеюсь вернуться в стан "красно-белых".



На вопрос, близок ли "Спартак" при Владимире Федотове к тому "Спартаку", за который выступал он, чемпион России сказал: "Отдаленное сходство есть. Азарт остался все тем же. Но, в остальном много отличий. Тогда и сейчас в команде играют разные исполнители", передает «Газета.Ru».