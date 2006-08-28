Спортсменов будут лечить «консервациями»

О каких дебатах может идти речь, о каких этических вопросах. Когда ты на пике карьеры, имея деньги и престиж, которые из этого следуют, некогда задумываться о мелочах. Любые сомнения и колебания отбрасываются, в том числе и те, что на протяжении многих лет подогревают дискуссии о терапевтическом использовании стволовых клеток.



В Италии никогда раньше не говорили о применении зародышевых клеток для лечения спортсменов, но в других странах от слов уже перешли к действию, передает InoPressa со ссылкой на La Stampa. В Англии, например, где консервация клеток, извлеченных из пуповины, достигла большого распространения. По некоторым данным, за последние пять лет свыше 11 тысяч родителей потратили на это более 1500 фунтов стерлингов. Выяснилось, что подобная практика начинает закрепляться среди футболистов, особенно игроков определенного уровня, спортсменов, для которых серьезная травма может привести к завершению спортивной карьеры.



Некоторые игроки британской премьер-лиги позаботились о том, чтобы сохранить стволовые клетки своих новорожденных детей, чтобы гарантировать себе надежное лечение от возможных травм. Это осознанный выбор, хотя никто из них не хочет в этом признаваться. Лишь один игрок премьер-лиги, который выступает за одну из команд северо-запада Великобритании, говорил на эту тему с корреспондентом Sunday Times, решив все же не называть своего имени: "Мы вместе с женой решили сохранить стволовые клетки нашего ребенка в терапевтических целях: не исключено, что они могут оказаться полезными как для самого нашего сына, так и для меня в случае возможных травм. В ходе игры я могу получить повреждения, очень часто они приводят к преждевременному завершению карьеры. Таким образом, иметь в своем распоряжении стволовые клетки очень важно".



Анонимный атлет – один из пяти спортсменов, позаботившихся о том, чтобы сохранить стволовые клетки своих детей в CryoGenesis International Ливерпуля, в одном из 7 британских частных "банков" клеток. Пол Гриффитс, который является директором этого заведения, убежден, что в ближайшее время исследования в области стволовых клеток приведут к очень важным результатам для спортсменов в общем и футболистов в частности: "До последнего времени проводились экспериментальные исследования. Стволовые клетки могут впрыскиваться в колено, и поскольку они имеют тот же генетический код, они начинают расти". Такие операции могут оказаться в крайней степени полезными при хрящевых проблемах.



Еще дальше идет Шамшад Ахмед, директор Smart Cells, "банка", расположенного в центре Лондона, недавно принявшего на хранение стволовые клетки для трех других игроков английской премьер-лиги. По его мнению, исследование может оказаться полезным и для лечения еще более сложных проблем: "В общем-то, стволовые клетки могут расти и в связках". В таком случае, мы окажемся перед лицом гигантского шага спортивной медицины: повреждения связок коленного сустава являются одной из самых серьезных травм для футболистов. Никогда раньше не появлялось сообщений о том, что футболисты могут пойти на такой шаг ради собственных терапевтических нужд. Хотя раньше были сообщения о том, что нападающий "Арсенала" и французской национальной сборной Тьерри Анри законсервировал стволовые клетки своих детей. Но тогда французский футболист не говорил о возможности использования этих клеток в своих личных терапевтических целях в случае необходимости. И вот теперь настало время для последней моды, которая, вне всяких сомнений, послужит оживлению дискуссий и, возможно, станет прецедентом для других футболистов.