Сборная России осталась без оружия

Шесть стрелков из сборной России, которым предстоит участие в чемпионате Европы по стендовой стрельбе, остались без оружия - из-за того, что багаж при перелёте в словенский Марибор потеряла чешская авиакомпания Czech Airlines.



Об этом агентству "Весь спорт" рассказал главный тренер сборной России Сергей Плановский. "Поскольку не было билетов на российские авиалинии, мы полетели чешской авиакомпанией с посадкой в Праге, - рассказал Плановский. - Но при получении багажа в Мариборе, где уже сегодня начались официальные тренировки чемпионата Европы, мы не досчитали шести ружей. Конечно же, спортсмены в шоке. Ведь среди тех, чьи ружья потеряли, - олимпийский чемпион-2004 Алексей Алипов, призер Игр-2000 Светлана Демина, чемпион мира Виталий Фокеев. Само собой, что вчерашнюю тренировку спортсмены пропустили. Будем надеяться, что все образуется, потому что соревнования начнутся уже завтра", передает «SPORT.RU».