Бои без правил возьмут под контроль

Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA) приняла решение взять под свою юрисдикцию и развивать виды борьбы без правил, особенно популярные в США, Японии, арабских странах. Агентству спортивной информации «Весь спорт» об этом сообщил вице-президент европейского отделения FILA Георгий Брюсов.



«Как известно, Международный олимпийский комитет признал FILA единственной международной организацией, ответственной за развития всех видов борьбы, - напомнил Георгий Брюсов. - Из-за этого FILA даже сменила расшифровку своего полного названия: из Международной федерации борьбы стала Международной федерацией объединенных стилей борьбы, взяв под эгиду - и пляжную борьбу, и многие национальные виды борьбы. Среди тех, кто обратился в FILA с просьбой включить свой вид борьбы в структуру FILA, стали представители – сразу нескольких разновидностей борьбы wrestling, которая более известна как «бои без правил», со всего мира – США, Японии, арабских стран. Это Pride, «восьмигранник», No Limits и другие… В частности, на исполком FILA приехали главы некоторых версий из США и Японии. Все они признают FILA головной организацией в мировой борьбе – и готовы объединиться под ее началом. FILA также это направление показалось интересным. И на исполкоме мы приняли решение – создать специальную комиссию, которая рассмотрит условия вступления в FILA организаций, которые в настоящее время развивают wrestling». Георгий Брюсов также сказал: «Учитывая взаимный интерес, включение боев без правил в структуру FILA официально будет оформлено почти наверняка уже в этом году, на календарном конгрессе FILA в китайском Гуанчжоу».