Сафин ищет нового тренера

Российский теннисист Марат Сафин, победитель US Open-2000 года и Australian Open-2005, который недавно расстался со своим наставников шведом Петером Лундгреном, сейчас ищет нового тренера. Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.



«Марат уже давно ищет нового тренера, его расставание с Лундгреном для меня не стало неожиданностью, - поделился Шамиль Тарпищев. – Ищет он не просто наставника, а в первую очередь – друга. Это очень важно, особенно для спортсменов и, к сожалению, зачастую они не получают этой дружбы от иностранных наставников. Лично мое мнение: Марату, впрочем, как и любому российскому теннисисту нужен российский тренер. Именно для этого мы послали в США, для помощи Марату, который готовится стартовать на US Open, Александра Волкова и Сергея Леонюка. Хотя они и всем нашим ребятам помогут подготовиться к сбору перед полуфиналом Кубка Дэвиса с американцами».