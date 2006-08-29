Брок: Я выиграю у Кличко в зрелищном стиле

Американец Келвин Брок прокомментировал появившуюся информацию о том, что именно он встретится с Владимиром Кличко 11 ноября в Madison Square Garden.



«На словах все уже решено, — сообщил Брок. — Мы обсудили все возможные условия, осталось лишь подписать контракт. Контракт будет подписан, а я стану чемпионом мира! Я знаю, что смогу победить. Это доказывает мой послужной список. У меня 29 побед и будет 30. Я встречался с большими боксерами, сильными, бьющими, любых стилей. Я выиграю, и сделаю это в зрелищном стиле, не оставив никаких сомнений», передает ALLBoxing.ru. Также боксер сообщил, что не перезаключил контракт c Main Events и именно эта компания будет представлять его интересы в предстоящем бою.