Шумахер: Ничего не обещаю, но бороться буду

Большие звёзды спорта способны забывать о своих прежних неудачах лучше других. Без такой способности, и это не секрет, они не смогут показать успешного результата и с достоинством выйти из трудной ситуации. Это и придётся сделать Михаэлю Шумахеру в оставшихся четырёх гонках сезона, чтобы отыграть 12 очков, разделяющих его и испанца в чемпионате.



Михаэль Шумахер: "Хорошо, гонка в Стамбуле не приблизила нас к завоеванию чемпионского титула. Теперь, всё стало намного сложнее. Тем не менее, каждый, кто думает, что мы сдадимся на этом, глубоко заблуждаются. Мы по-прежнему будем бороться за победу в чемпионате, и это мечта каждого из нас. В розыгрыше остаются ещё 40 очков, которые мы вполне можем заработать.



Мы продолжим битву за чемпионский титул, увеличим прессинг и риск - возможно, это единственная тактика действий в данной ситуации. Обычно, я ничего не обещаю, но одно пообещать всем я всё таки могу: мы будем бороться до конца". Об этом сообщает «SPORT.RU» со ссылкой на f1-world.ru.