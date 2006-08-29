Стадион в Тбилиси «заминирован»

Все ремонтные работы прекращены на Национальном стадионе имени Бориса Пайчадзе в столице Грузии из-за поступившего в полицию сигнала о нахождении на территории арены бомбы, сообщает ИТАР-ТАСС.



Об этом журналистам сообщили представители местной строительной компании, ведущей ремонтные ремонты и находящиеся здесь же на стадионе представители грузинского спортобщества «Динамо». Они отметили, что сразу после получения сигнала на стадион прибыли сотрудники полиции и саперы. Все строители и специалисты, завершающие последнюю стадию ремонтных работ, покинули рабочие места. Саперы осматривают всю территорию стадиона...



Тем временем исполнительный директор Федерации бизнесменов Грузии, член Наблюдательного совета «Динамо» Георгий Исакадзе и сотрудники правоохранительных органов заявили, что «возможно имеет место ложный сигнал о нахождении на стадионе бомбы». «Скорее всего, этот сигнал поступил в полицию от того поклонника футбола, который не достал сегодня билет на предстоящий 2 сентября матч отборочного турнира чемпионата Европы- 2008 с командой Франции и решил таким образом вылить свою обиду», - сказал Исакадзе.



Самая масштабная стройка за 30 лет существования главной спортивной арены Грузии ведется уже 3,5 месяца. Установлено около 60 тысяч новых индивидуальных сидений, заново построены ВИП- и пресс-ложы, объекты инфраструктуры, установлено новое видеотабло, уложено новое покрытие. Кроме фундамента, каркаса и навеса над трибунами (более 70 проц зрительских мест защищены от дождя и солнца) все остальное создано заново. Сегодня, 29 августа, специалисты должны были закончить косметическую часть ремонтных работ.



Сдача стадиона в эксплуатацию намечена на 30 августа, церемония открытия состоится в день матча Грузия - Франция.