Турок принес победу «Зениту»

Питерский "Зенит" и казанский "Рубин", обыграв пермский "Амкар" и самарские "Крылья Советов", набрали по 27 очков и вошли в шестерку сильнейших в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Этими матчами завершился 17-й тур национального первенства, а матчи 18-го тура пройдут 9 и 10 сентября.



В матче "Зенит" – "Амкар" счет был открыт на 28-й минуте, когда после подачи Андрея Аршавина с углового турецкий форвард Фатих Текке в касание переправил мяч в сетку ворот пермяков. Для Текке этот мяч стал уже третьим в нынешнем чемпионате. На 67-й минуте полузащитник "Зенита" Александр Анюков прорвался до штрафной гостей по правому флангу, сделал прострел, прерывая который, защитник "Амкара" Иван Черенчиков срезал мяч в свои ворота. В итоге 2:0 в пользу "Зенита".



"Это была хорошая победа. Мы обыграли команду, которая две недели назад сыграла вничью с "Локомотивом", чуть было не победила "Москву". По такой игре было опасно пропустить, поскольку "Амкар" любит действовать на контратаках. И очень хорошо, что мы забили второй гол. "Зенит" эту победу заслужил. То, что мы идем вверх по турнирной таблице, придаст игрокам уверенности. Я рад и за себя, и за болельщиков команды", - заявил в своих послематчевых комментариях наставник питерской команды Дик Адвокаат, передает «Лента.ru».



В Казани "Рубин" принимал "Крылья Советов" и добился победы со счетом 2:1. В первом тайме легионеры хозяев Домингес и Бенашур забили два мяча в ворота гостей, а во втором тайме Муджири удалось сократить разрыв в счете. Примечательно, что оба гола самарские футболисты пропустили после ошибок вратаря команды Александра Макарова, получившего вызов в сборную России.



На послематчевой пресс-конференции наставник "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев не стал акцентировать внимание на ошибках своего голкипера, заметив, что когда забивался второй гол, игроки "Рубина" были в положении вне игры. Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что он удовлетворен качеством игры своей команды и самоотдачей игроков.