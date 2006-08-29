Агасси продолжит спортивную карьеру

Легендарный американский теннисист Андре Агасси вышел во второй круг открытого чемпионата США – последнего турнира в своей карьере. В первом раунде он обыграл румына Андрея Павела со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 7:6 (8:6), 6:2. Этот поединок продолжался три часа и тридцать одну минуту.



В первых двух сетах соперники постоянно брали свою подачу и в итоге судьба партий решалась на тай-брейках. В первом случае сильнее оказался Павел, во втором – Агасси. В третьем сете румынский теннисист повел со счетом 4:0, выиграл первый мяч в пятом гейме, после чего американец сменил ракетку.

Эта замена помогла Агасси – при поддержке 23 тысяч зрителей он сумел выиграть пять геймов подряд и вышел вперед. Павелу, однако, удалось выровнять ситуацию и вновь перевести игру в тай-брейк. Американец вновь оказался сильнее в этом мини-гейме и вышел вперед по сетам.



В четвертой партии американец выиграл четыре гейма подряд, после чего довел поединок до победы. "Я хочу провести здесь еще две недели. Для этого нужно выиграть еще шесть матчей", - сказал после окончания игры победитель, передает «Лента.ru». Во втором круге соперником Андре Агасси станет киприот Маркос Багдатис.



Напомним, что 36-летний уроженец Лас-Вегаса Агасси во время Уимблдона-2006 объявил о том, что завершит карьеру сразу после окончания открытого чемпионата США. Он становился победителем US Open в 1994 и 1999 годах и четыре раза играл в финале турнира. Нынешний чемпионат США стал для Агасси 61-м турниром "Большого шлема" в карьере.