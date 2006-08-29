Шоу «Звезды на льду» проведут Слуцкая и Плющенко

Премьеру Первого канала "Звезды на льду" 2 сентября откроют ведущие - многократная чемпионка Европы и мира Ирина Слуцкая и олимпийский чемпион-2004 Евгений Плющенко. Об этом агентству «Весь спорт» сообщила директор проекта Екатерина Цанава.



"Проект Первого канала "Звезды на льду" уникален количеством знаменитых чемпионов по фигурному катанию, еще недавно выходивших на лед и добившихся просто фантастических успехов, - рассказала Екатерина Цанава. - Роман Костомаров выступит с актрисой Екатериной Гусевой, Максим Маринин – с телеведущей и спортивным руководителем Марией Киселевой, Антон Сихарулидзе – с певицей Глюкозой, Ирина Лобачева – с певцом Валерием Сюткиным, Алексей Ягудин – с актрисой Ингеборгой Допкунайте, Татьяна Навка – с актером Маратом Башаровым, Алексей Тихонов – с актрисой Анной Большовой, Мария Петрова – с джазовым композитором Игорем Бутманом, а Анна Семенович – с телеведущим Андреем Малаховым. Украшением шоу станут ведущие Ирина Слуцкая и Евгений Плющенко".



"Я думаю, что наш проект – это подарок не только для зрителей, но и для самих спортсменов, которые ушли из любительского спорта и очень редко встречаются с российской публикой, - отметила Цанава. – И, судя по тренировкам, и спортсменам, и телезвездам эти соревнования доставят огромное удовольствие".