Фанаты ЦСКА оскорбили УЕФА и весь футбол

Поведение болельщиков ЦСКА в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Ружомберока" (2:0) станет предметом разбирательств на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарной инстанции (КДИ) УЕФА восьмого сентября.



Как сообщает «Советский Спорт», по этому делу уже начато расследование: соответствующие документы пришли в РФС. Делегат УЕФА Теодорис Теодоридис, который работал на игре «Ружомберок» — ЦСКА, прокомментировал ситуацию: "Все, что видел, написал в рапорте, который отправил в УЕФА. Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА обязательно изучит мой рапорт. Кроме того, будет просмотрена и видеозапись. Что именно написал в рапорте, согласно правилам оглашать не имею права".



Президент РФС Виталий Мутко сказал, что КДИ УЕФА уже начала расследование данного инцидента: "Поведение фанатов ЦСКА было безобразным. По-другому его не назовешь. Считаю это провокацией. Ведь из-за этих действий наносится урон не только российскому футболу, но и имиджу страны. Посмотрите, многие из тех людей были в масках – значит, заранее готовились именно к таким действиям. Вообще пришла пора вплотную заняться болельщиками. Что мы слышим на стадионах? Сплошной мат да оскорбления. И, увы, исключительно административными методами фанатский вопрос не решить. Это должны делать все вместе – и РФС, и клубы, и даже государство в лице соответствующих правоохранительных органов. Сегодня болельщики почти сорвали матч Лиги чемпионов. Завтра они пойдут еще дальше".