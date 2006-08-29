У Абрамовича появилась надежда купить Роналдиньо

Бразильский полузащитник "Барселоны" Роналдиньо вызвал неудовольствие главного тренера команды Франка Райкарда своим отношением к тренировкам.



Голландский специалист не взял футболиста на гостевой матч чемпионата Испании с "Сельтой" (3:2). Официальной причиной отсутствия игрока в команде была названа травма, передает «Лента.ru».



Первые претензии Роналдиньо голландский наставник высказал после состоявшегося в пятницу матча на Суперкубок Европы. За несколько часов до начала игры с "Севильей" Роналдиньо проводил коммерческие встречи в интересах своих спонсоров. "Барселона", напомним, уступила со счетом 0:3, а у бразильца мало что получалось на поле.



В субботу Райкард назначил своим игрокам внеочередную тренировку, на которую Роналдиньо не явился. По информации британского издания The Sun, тренер решил показать, что его футболисты не могут иметь привилегий, несмотря на звездный статус, и на время отстранил бразильца от работы с командой. Официально было объявлено, что он получил повреждение мышцы бедра.



Английская пресса заинтересовалась конфликтом между Роналдиньо и Райкардом потому, что на него оперативно отреагировали представители "Челси". Лондонский клуб делал "Барселоне" предложения о покупке игрока и в прошлом, но каждый раз получал решительный отказ. Напомним, что этим летом активные попытки приобрести бразильца предпринимал итальянский "Милан".